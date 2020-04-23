23 квітня у другій половині дня на Житомирщині виникла пожежа, яка набула загрозливих масштабів.

Пожежа виникла в Поясківському лісництві Білокоровицького лісгоспу.

На її локалізації працює близько 50 осіб лісової охорони і більше 10 одиниць техніки. До гасіння приєдналися 25 рятувальників з чотирма автоцистернами, працює авіація.

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На допомогу прибувають пожежники з сусідніх лісгоспів.

У цей же час відбувається гасіння вогню у Веледницькому лісництві Словечанського лісгоспу та в Словечанському лісгоспі АПК.

Нагадаємо, з 14 квітня в Житомирській області тривають пожежі в різних лісництвах. Періодично їх вдається ліквідувати, але вони з’являються знову. Причиною називають спалювання сухостою.

Кабінет міністрів України виділив 25 млн грн на ліквідацію наслідків пожеж у Житомирській області. Відповідне рішення було ухалене на засіданні 22 квітня.

Джерело: Житомирське обласне управління лісового та мисливського господарства