PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Надзвичайні події

На Житомирщині спалахнула нова пожежа

23 квітня у другій половині дня на Житомирщині виникла пожежа, яка набула загрозливих масштабів.

Пожежа виникла в Поясківському лісництві Білокоровицького лісгоспу.

На її локалізації працює близько 50 осіб лісової охорони і більше 10 одиниць техніки. До гасіння приєдналися 25 рятувальників з чотирма автоцистернами, працює авіація.

ЧитайтеПожежі на Київщині та Житомирщині: експерти заявили про умисні підпали

На допомогу прибувають пожежники з сусідніх лісгоспів.

У цей же час відбувається гасіння вогню у Веледницькому лісництві Словечанського лісгоспу та в Словечанському лісгоспі АПК.

Нагадаємо, з 14 квітня в Житомирській області тривають пожежі в різних лісництвах. Періодично їх вдається ліквідувати, але вони з’являються знову. Причиною називають спалювання сухостою.

Кабінет міністрів України виділив 25 млн грн на ліквідацію наслідків пожеж у Житомирській області. Відповідне рішення було ухалене на засіданні 22 квітня.

Джерело: Житомирське обласне управління лісового та мисливського господарства

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Завантаження...

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка