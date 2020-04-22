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Факты / Украина

Кабмин выделил 25 млн грн на ликвидацию последствий пожаров на Житомирщине

Кабинет министров Украины выделил 25 млн грн на ликвидацию последствий пожаров в Житомирской области.

Соответствующее решение было принято на заседании 22 апреля.

— Лесные пожары — это не только об уничтожении природы. Но и, к сожалению, о людях, которые остаются без крыши над головой. Ведь через огонь на Житомирщине пострадали более 70 домов, — отметил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

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Он добавил, что Министерство экономики выделило 25 млн грн на ликвидацию последствий пожаров в Житомирской области.

— Это, в частности, поддержка людей, пострадавших из-за распространения огня, — отметил Шмыгаль.

Ранее Факты ICTV писали, что ориентировочная сумма убытков от лесных пожаров в Житомирской области составляет 25 млн грн. Об этом заявил председатель Житомирской ОГА Виталий Бунечко.

Больше всего пострадавших домов насчитывается в селах Личманы, Магдин, Острова, Средняя и Нижняя Рудня. В результате пожаров отселили 50 человек.

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