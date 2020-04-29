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Факты / Происшествия

В Киеве произошло ДТП с участием семи автомобилей

Курьезное ДТП произошло на бульваре Дружбы Народов в Киеве.

Сразу семь автомобилей ударили друг друга перед светофором.

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На этом месте часто происходят подобные аварии, утверждают в сообществе Киев Оперативный.

Резкое вклинивание нарушителей из полосы для общественного транспорта в поток часто приводит к ДТП в этом месте.

Напомним, на Харьковском шоссе в Киеве произошло смертельное ДТП с участием автомобиля Министерства внутренних дел.

Авто на синих номерах сбило пешехода, который перебегал дорогу в неположенном месте. Пострадавшего госпитализировали в критическом состоянии. Он скончался по дороге в больницу.

Источник: Киев Оперативний

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