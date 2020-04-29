У Києві сталася ДТП за участю семи автомобілів

Курйозне ДТП виникло на бульварі Дружби Народів У Києві.

Відразу сім автомобілів вдарили один одного перед світлофором.

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На цьому місці часто відбуваються подібні аварії, стверджують в спільноті Київ Оперативний.

Різке вклинювання порушників зі смуги для громадського транспорту в потік часто призводить до ДТП в цьому місці.

Нагадаємо, на Харківському шосе в Києві сталася смертельна ДТП за участю автомобіля Міністерства внутрішніх справ.

Авто на синіх номерах збило пішохода, який перебігав дорогу в недозволеному місці. Потерпілого госпіталізували в критичному стані. Він помер дорогою до лікарні.