PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Надзвичайні події

У Києві сталася ДТП за участю семи автомобілів

Курйозне ДТП виникло на бульварі Дружби Народів У Києві.

Відразу сім автомобілів вдарили один одного перед світлофором.

Читайте: У ДТП на трасі Київ-Чоп загинули 2 людини, одна в лікарні

На цьому місці часто відбуваються подібні аварії, стверджують в спільноті Київ Оперативний.

Різке вклинювання порушників зі смуги для громадського транспорту в потік часто призводить до ДТП в цьому місці.

Нагадаємо, на Харківському шосе в Києві сталася смертельна ДТП за участю автомобіля Міністерства внутрішніх справ.

Авто на синіх номерах збило пішохода, який перебігав дорогу в недозволеному місці. Потерпілого госпіталізували в критичному стані. Він помер дорогою до лікарні.

Джерело: Київ Оперативний

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Завантаження...

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка