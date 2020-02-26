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Факты / Происшествия

В ДТП на трассе Киев-Чоп: погибли 2 человека, один в больнице

Около 7.00 возле села Конюхов Стрыйского района произошло смертельное ДТП.

На трассе Киев-Чоп столкнулись Ford Focus и BMW.

В результате аварии погиб 56-летний водитель Ford и его 50-летняя пассажирка.

Читайте: В Коростене автобус с пассажирами влетел в электроопору – есть жертвы

Также пострадал водитель BMW. Его госпитализировали в районную больницу в города Стрый.

Полиция проводит расследование причин и обстоятельств ДТП.

Напомним, на выезде из Чернигова автобус лоб в лоб столкнулся с авто. В результате ДТП водитель авто погиб на месте.

Источник: ГСЧС

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