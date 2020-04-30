Женщине в Харькове, которую задержали с пакетом с головой ребенка, грозит пожизненное заключение в случае доказательства вины. Пока же суд арестовал подозреваемую в убийстве 13-летней дочери на два месяца.

На тело девочки без головы в поселке Подворки в частном доме, что в нескольких километрах от Харькова, утром наткнулся дядя.

Эксперты насчитали около 20 ножевых ранений, а убийство произошло около полуночи.

У полиции есть основания для подозрения в совершении убийства именно матери девочки.

— В доме тогда был глухонемой младший брат женщины. Разговаривает с сурдопереводчиком и клянется — ничего подозрительного не видел. Не слышали ничего и соседи, — рассказал заместитель руководителя следственного отдела полиции Харьковщины Антон Санкин.

Соседи 38-летнюю мать Кристины — Татьяну Пьянову — характеризуют как обычную женщину. Дочь воспитывала сама. Семья хоть и небогатая, но девочка была всегда ухоженная и сытая.

Женщина работала на местном предприятии, часто употребляла алкоголь, но в местном магазине никогда не забывала купить сладости и для дочери.

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Близкая подруга подозреваемой рассказала, что в беседах та признавалась: дочь ее раздражает, говорила о каких-то голосах, может видеть будущее, а ночью общается с умершим отцом.

А накануне расправы женщина получила от Татьяны странное сообщение о подарке якобы от ее покойного отца.

— Ее надо проверить у психиатра. Нормальный адекватный человек так не поступит, – сказала она.

На суде женщина действительно вела себя неадекватно, бросалась с руганью на судью и говорила, что дочери Кристины у нее вообще не было, а звали ее Евой.

Напомним, около 6.00 30 апреля в Харькове правоохранители задержали женщину, которая шла по улице без одежды, а в руках у нее был нож и пакет с головой ребенка.