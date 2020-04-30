Не лезьте, чужая семья — потемки! В суде сняли женщину, которая отрезала голову дочери

В сети появилось видео с суда над женщиной, которая отрезала голову родной дочери и ходила с ней по улицам Харькова.

На кадрах видно, как подсудимая при избрании ей меры пресечения кричит на судью и журналистов.

— Ее зовут Татьяна Пьянова. Более 20 раз ударила дочь ножом, — сообщает Police Control Ukraine.

Журналистам женщина отказалась раскрыть причины своего поступка.

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— Не лезьте в чужую семью! Чужая семья — потемки! Я же в вашу не лезу. Как так получилось? Я же не спрашиваю, а как ты такая получилась! И дочь у меня, кстати, не Кристина, а Ева, — сказала она.

Напомним, около 6.00 30 апреля в Харькове правоохранители задержали женщину, которая шла по улице без одежды, а в руках у нее был нож и пакет с головой ребенка.