Жінці у Харкові, яку затримали з пакетом з головою дитини, загрожує довічне ув’язнення у разі доведення провини. Поки ж суд заарештував підозрювану у вбивстві власної 13-річної доньки на два місяці.

На тіло дівчинки без голови у селищі Подвірки у приватному будинку, що у кількох кілометрах від Харкова, вранці натрапив дядько.

Експерти нарахували близько 20 ножових поранень, а вбивсто сталося десь опівночі.

У поліції є грунтовні підстави для підозр у скоєнні вбивства саме матері дівчинки.

– У будинку тоді був глухонімий молодший брат жінки. Розмовляє з сурдоперекладачем і клянеться – нічого підозрілого не бачив. Не чули нічого і сусіди, – розповів заступник керівника слідчого відділу поліції Харківщини Антон Санкін.

Сусіди 38-річну матір Христини – Тетяну Пьянову – характеризують як звичайну жінку. Доньку виховувала сама. Родина хоч і незаможна, проте дівчинка була завжди доглянута та сита.

Жінка працювала на місцевому підприємстві, часто вживала алкоголь, але в місцевому магазині ніколи не забувала купити солодкого і для доньки.

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Близька подруга підозрюваної розповіла, що та у бесідах зізнавалася: донька її дратує, казала про якісь голоси, що може бачити майбутнє, а вночі спілкується з померлим батьком.

А напередодні розправи жінка отримала від Тетяни дивне повідомлення про подарунок нібито від її покійного батька.

– Її треба перевірити у психіатра. Нормальна адекватна людина такого не зробить, – сказала вона.

На суді жінка й справді поводилася неадекватно, кидалася з лайкою на суддю і говорила, що доньки Христини у неї взагалі не було, а звали її Євою.

Нагадаємо, близько 6.00 30 квітня у Харкові правоохоронці затримали жінку, яка йшла вулицею без одягу, а в руках у неї був ніж і пакет з головою дитини.