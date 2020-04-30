Шла голая с головой в пакете: в Харькове женщина зарезала дочь

В Харькове правоохранители задержали женщину, которая шла обнаженная по городу с пакетом, в котором находилась человеческая голова.

— Обнаружили гражданку в неадекватном состоянии. В одной руке она держала нож, в другой — пакет, в котором находилась отрезанная женская голова, — рассказали в полиции.

Женщина отказалась что-либо объяснять.

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Кроме того, к правоохранителям обратился 40-летний житель села Подворки Харьковской области и сообщил, что утром обнаружил в соседней комнате у себя дома обезглавленное тело 11-летней племянницы.

Мужчина уточнил, что живет в доме вместе со своей 38-летней сестрой и ее дочерью.

Задержанная женщина в Харькове и является матерью обезглавленной девочки.

Ранее Факты ICTV писали, что на Львовщине убили влюбленную пару подростков, которых заставляли продавать наркотики.