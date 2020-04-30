Выбросил из окна: мужчина жестоко избил экс-супругу

В городе Шпола Черкасской области мужчина сначала избил, а потом выбросил из окна экс-жену.

Женщина приземлилась на асфальт среди людной улицы.

Жители дома сразу узнали 37-летнюю Лесю. Вместе с двумя детьми женщина живет на втором этаже. За несколько минут до трагедии люди слышали ужасные крики из ее квартиры.

— Подхожу, вижу лежит женщина. Я сразу думала может кто из аптеки вышел и плохо стало и люди собрались. Говорят что из окна падал, — говорит соседка Мария Ивановна.

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Окровавленную женщину в крайне тяжелом состоянии медики увезли в реанимацию.

— Она поступила в состоянии травматического шока с черепной травмой, травмой нижних конечностей, сотрясением головного мозга, ушибом грудной клетки, ушибом костей таза, — говорит Сергей Поместный, заведующий реанимационным отделением Шполянского районной больницы.

Как выяснили журналисты, пострадала Леся Россу убегала от экс-супруга. Он набросился на нее с ножом, ударил в лицо. Женщина вылезла на подоконник, чтобы позвать на помощь. Но он ее вытолкал на улицу и она выпала со второго этажа.

Леся с Сергеем расстались год назад. Экс-возлюбленный никак не мог с этим смириться — угрожал и преследовал ее.

Расправившись с прежней, Сергей спокойно поехал домой. Там его и задержали правоохранители.

— Были внесены сведения в Реестр досудебных расследований — Покушение на умышленное убийство, — говорит Виталий Купчин, руководитель Шполянского отдела полиции.

Но Леся теперь очень боится за себя и двоих детей.

Непонятно чем руководствовался суд, но Сергея, который бил экс-жену, отпустили под домашний арест.

Как писали Факты ICTV, в поселке Слобожанское в Днепропетровской области любовник многодетной женщины забил до смерти 2-летнего ребенка.