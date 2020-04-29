Мешал развлекаться: любовник многодетной женщины забил до смерти ее 2-летнего сына

В одной из квартир поселка Слобожанское в Днепропетровской области медики обнаружили труп 2-летнего ребенка.
Скорую помощь вызвала его мать. По приезду медики обнаружили уже холодное и изуродованное тело малыша. Они сразу поняли, что ребенок умер еще ночью.
По ее словам, ребенок просто упал, ушибся и внезапно умер.
Однако ребенок был в страшных синяках и с огромной гематомой на голове.
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Соседи рассказали, что женщина вела распутный образ жизни, часто меняла парнеров, жила на пособие и все деньги тратила на алкоголь. Они рассказали, что все мужчины, с которыми она жила были с криминальным прошлым.
Также у женщины есть еще двое детей, которые проживают с бабушкой.
По ее словам, она хотела забрать ребенка, но любовник дочери набросился на нее и даже выбил зубы.
Женщина и ее любовник задержаны.
Ранее Факты ICTV писали, что на Львовщине убили влюбленную пару подростков, которых заставляли продавать наркотики.