Мешал развлекаться: любовник многодетной женщины забил до смерти ее 2-летнего сына

В одной из квартир поселка Слобожанское в Днепропетровской области медики обнаружили труп 2-летнего ребенка.

Скорую помощь вызвала его мать. По приезду медики обнаружили уже холодное и изуродованное тело малыша. Они сразу поняли, что ребенок умер еще ночью.

По ее словам, ребенок просто упал, ушибся и внезапно умер.

Однако ребенок был в страшных синяках и с огромной гематомой на голове.

Читайте: На Киевщине сын разрубил матери голову топором на глазах у свидетелей

Соседи рассказали, что женщина вела распутный образ жизни, часто меняла парнеров, жила на пособие и все деньги тратила на алкоголь. Они рассказали, что все мужчины, с которыми она жила были с криминальным прошлым.

Также у женщины есть еще двое детей, которые проживают с бабушкой.

По ее словам, она хотела забрать ребенка, но любовник дочери набросился на нее и даже выбил зубы.

Женщина и ее любовник задержаны.

Ранее Факты ICTV писали, что на Львовщине убили влюбленную пару подростков, которых заставляли продавать наркотики.