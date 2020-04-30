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Факти / Надзвичайні події

Викинув з вікна: чоловік жорстоко побив екс-дружину

У місті Шпола на Черкащині чоловік спершу побив, а потім викинув з вікна екс-дружину.

Жінка приземлилась на асфальт серед людної вулиці.

Мешканці будинку одразу впізнали 37-річну Лесю. Разом із двома дітьми жінка живе на другому поверсі. За декілька хвилин до трагедії люди чули жахливі крики з її квартири.

– Підхожу, бачу лежить жінка. Я зразу думала може хто з аптеки вийшов та погано стало та люди зібралися. Кажуть шо з вікна падала, – каже сусідка Марія Іванівна.

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Закривавлену жінку у вкрай тяжкому стані медики повезли до реанімації.

– Вона поступила в стані травматичного шоку з черепною травмою, травма нижніх кінцівок, струс головного мозку, забій грудної клітки, забій кісток тазу, – каже Сергій Маєтний, завідувач реанімаційного відділення Шполянської районної лікарні.

Як з’ясували журналісти, постраждала Леся Росу тікала від екс-чоловіка. Він накинувся на неї з ножем, вдарив ним в обличчя. Жінка вилізла на підвіконня, щоб покликати на поміч. Але він її виштовхав на вулицю і вона випала з другого поверху.

Леся з Сергієм розлучилися рік тому. Екс-коханий ніяк не міг з цим змиритися – погрожував та переслідував її.

Розправившись із колишньою, Сергій спокійно поїхав додому. Там його і затримали правоохоронці.

– Було внесено відомості до Реєстру досудових розслідувань – Замах на навмисне вбивство, – каже Віталій Купчин, керівник Шполянського відділу поліції.

Але Леся тепер страшенно боїться за себе і двох дітей.

Незрозуміло чим керувався суд, але Сергія, який бив екс-дружину, відпустили під домашній арешт.

Як исали Факти ICTV, у селищі Слобожанське в Дніпропетровській області коханець багатодітної жінки забив до смерті 2-річну дитину.

Джерело: Надзвичайні новини

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