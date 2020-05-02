В Киеве 23-летний парень выпал из окна ТЦ и погиб (18+)

В Киеве погиб 23-летний парень, который выпал из окна торгового центра Дарница.

Об этом сообщили представители ОО Автопатруль Майдан, которые вместе с полицией прибыли на место инцидента.

Отмечается, что парень работал в торговом центре охранником.

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— Сегодня ночью (2 мая) на линию 102 поступило сообщение о том, что на проспекте Соборности, 4 найдено тело мужчины.

Как выяснилось на месте, 23-х летний парень, который работал охранником в торговом центре Дарница выпал из окна. От полученных травм парень погиб до приезда врачей.