У Києві 23-річний хлопець випав з вікна ТЦ і загинув (18+)

У Києві загинув 23-річний хлопець, який випав з вікна торгового центру Дарниця.

Про це повідомили представники ГО Автопатруль Майдан, які разом із поліцією прибули на місце інциденту.

Зазначається, що хлопець працював у торговому центрі охоронцем.

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– Сьогодні вночі (2 травня) на лінію 102 надійшло повідомлення про те, що на проспекті Соборності, 4 знайдено тіло чоловіка. Як з’ясувалось на місці, 23-х річний хлопець, що працював охоронцем у торгівельному центрі Дарниця випав із вікна. Від отриманих травм хлопець загинув до приїзду лікарів.

Деталі смертельного інциденту невідомі.

Нещодавно Факти ICTV розповідали, як на Черкащині чоловік жорстоко побив свою екс-дружину, а потім викинув з вікна квартири.