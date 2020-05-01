Спасатели вытащили 10-летнего ребенка, который застрял под плитой

Спасатели освободили ребенка, который застрял между стеной и лестницей в городе Первомайский в Днепропетровской области.

10-летний парень оказался зажатым между кирпичной стеной и бетонной лестницей здания закрытой школы.

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Спасатели сразу успокоили малыша и немедленно приступили к операции по спасению.

Используя специальные инструменты, они освободили парня с бетонной ловушки. Вся операция длилась 20 минут.

Напомним, в поселке Беловодск Луганской области компания несовершеннолетних устроила погром на кладбище.

Следствием “детских развлечений” стали поврежденные могильные плиты и разрушены кресты на 30 могилах.