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Факты / Происшествия

Скорая помощь протаранила микроавтобус: двое фельдшеров в больнице

Автомобиль скорой медицинской помощи попал в ДТП на трасе возле Переяслава-Хмельницкого Киевской области.

Об этом сообщает патрульная полиция Киевской области.

— Водитель Peugeot во время выезда из второстепенной дороги, не предоставил преимущество в движении водителю Volkswagen LT35, который двигался по главной дороге. В результате этого произошло столкновение, — сообщают патрульные.

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  • Под Киевом скорая помощь попала в ДТП, есть пострадавшие
  • Под Киевом скорая помощь попала в ДТП, есть пострадавшие
  • Под Киевом скорая помощь попала в ДТП, есть пострадавшие
  • Под Киевом скорая помощь попала в ДТП, есть пострадавшие
  • Под Киевом скорая помощь попала в ДТП, есть пострадавшие
  • Под Киевом скорая помощь попала в ДТП, есть пострадавшие
Скорая помощь протаранила микроавтобус: двое фельдшеров в больнице / 3 фотографии

Вследствие ДТП два фельдшера скорой получили травмы. Пострадавших госпитализировали в больницу.

Во время общения полицейские обнаружили у водителя ”скорой” явные признаки алкогольного опьянения.

Как писали Факты ICTV, курьезное ДТП произошло на бульваре Дружбы Народов в Киеве.

Сразу семь автомобилей ударили друг друга перед светофором.

Источник: Патрульная полиция

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