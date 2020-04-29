Под Киевом скорая помощь попала в ДТП, есть пострадавшие

Автомобиль скорой медицинской помощи попал в ДТП на трасе возле Переяслава-Хмельницкого Киевской области.

Об этом сообщает патрульная полиция Киевской области.

— Водитель Peugeot во время выезда из второстепенной дороги, не предоставил преимущество в движении водителю Volkswagen LT35, который двигался по главной дороге. В результате этого произошло столкновение, — сообщают патрульные.

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Скорая помощь протаранила микроавтобус: двое фельдшеров в больнице / 3 фотографии

Вследствие ДТП два фельдшера скорой получили травмы. Пострадавших госпитализировали в больницу.

Во время общения полицейские обнаружили у водителя ”скорой” явные признаки алкогольного опьянения.

Как писали Факты ICTV, курьезное ДТП произошло на бульваре Дружбы Народов в Киеве.

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