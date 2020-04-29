Под Киевом скорая помощь попала в ДТП, есть пострадавшие

Автомобиль скорой медицинской помощи попал в ДТП на трасе возле Переяслава-Хмельницкого Киевской области.
Об этом сообщает патрульная полиция Киевской области.
— Водитель Peugeot во время выезда из второстепенной дороги, не предоставил преимущество в движении водителю Volkswagen LT35, который двигался по главной дороге. В результате этого произошло столкновение, — сообщают патрульные.
Читайте: В ДТП на трассе Киев-Чоп погибли 2 человека, один в больнице
Вследствие ДТП два фельдшера скорой получили травмы. Пострадавших госпитализировали в больницу.
Во время общения полицейские обнаружили у водителя ”скорой” явные признаки алкогольного опьянения.
Как писали Факты ICTV, курьезное ДТП произошло на бульваре Дружбы Народов в Киеве.
Сразу семь автомобилей ударили друг друга перед светофором.