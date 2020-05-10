На Вінниччині троє військових загинули в ДТП

Троє військових загинули в ДТП на автодорозі між селами Нападівка та Люлинці Калинівського району Вінничини.
Пізно ввечері 9 травня, їх автомобіль Mercedes-Benz Vito з’їхав з дороги і врізався в дерево.
28-річний водій не вибрав безпечної швидкості, з’їхав з дороги і врізався у дерево, за даними слідства.
Читайте: Швидка допомога протаранила мікроавтобус: двоє фельдшерів в лікарні
Усі троє загиблих – військові 48-го арсеналу Збройних сил України.
20-річна пасажирка цього автомобіля у важкому стані госпіталізована до реанімаційного відділення Калинівської районної лікарні.
Як писали Факти ICTV, на Дніпропетровщині зіткнулися легковий автомобіль Mazda 3 та вантажівка МАN. Внаслідок аварії загинули двоє людей – 30-річний водій та 18-річна пасажирка Mazda.
Фото: Нацполіція