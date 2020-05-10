На Вінниччині троє військових загинули в ДТП

Троє військових загинули в ДТП на автодорозі між селами Нападівка та Люлинці Калинівського району Вінничини.

Пізно ввечері 9 травня, їх автомобіль Mercedes-Benz Vito з’їхав з дороги і врізався в дерево.

28-річний водій не вибрав безпечної швидкості, з’їхав з дороги і врізався у дерево, за даними слідства.

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Усі троє загиблих – військові 48-го арсеналу Збройних сил України.

20-річна пасажирка цього автомобіля у важкому стані госпіталізована до реанімаційного відділення Калинівської районної лікарні.

Як писали Факти ICTV, на Дніпропетровщині зіткнулися легковий автомобіль Mazda 3 та вантажівка МАN. Внаслідок аварії загинули двоє людей – 30-річний водій та 18-річна пасажирка Mazda.

Фото: Нацполіція