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Факти / Надзвичайні події

На Вінниччині троє військових загинули в ДТП

Троє військових загинули в ДТП на автодорозі між селами Нападівка та Люлинці Калинівського району Вінничини.

Пізно ввечері 9 травня, їх автомобіль Mercedes-Benz Vito з’їхав з дороги і врізався в дерево.

28-річний водій не вибрав безпечної швидкості, з’їхав з дороги і врізався у дерево, за даними слідства.

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На Вінниччині троє військових загинули в ДТП

Усі троє загиблих – військові 48-го арсеналу Збройних сил України.

На Вінниччині троє військових загинули в ДТП

20-річна пасажирка цього автомобіля у важкому стані госпіталізована до реанімаційного відділення Калинівської  районної лікарні.

Як писали Факти ICTV, на Дніпропетровщині зіткнулися легковий автомобіль Mazda 3 та вантажівка МАN. Внаслідок аварії загинули двоє людей – 30-річний водій та 18-річна пасажирка Mazda.

Фото: Нацполіція

Джерело: Нацполіція

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