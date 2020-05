Циклон Амфан в Индии унес жизни 15 людей, мосты и тысячи домов разрушены

Циклон Амфан обрушился на Индию и Бангладеш. Он унес жизни 15 человек. Однако это лишь предварительные подсчеты, жертв может быть больше. Главный удар непогоды взял на себя индийский штат Западная Бенгалия.

— Больше всего пострадал юг штата. Мы в шоке. На то, чтобы оценить ущерб, понадобится три-четыре дня. Циклон разрушил много домов, мосты и набережные, — заявила министр Западной Бенгалии Мамата Банерджи.

По ее словам, циклон нанес болше вреда, чем коронавирус.

Метеорологи отмечают, что Амфан — самый мощный за последние годы ураган в Бенгальском заливе, максимальная скорость порывов ветра достигает 265 км/ч.

Watch It till the end Near My Home… Thank God We are Safe #ParkCircus #Kolkata #Amphan #AmphanSuperCyclone #CyclonAmphan #CycloneAmphanUpdates #CycloneAmphanUpdate pic.twitter.com/7sbdsTDabk

A scene From my brother’s house in Kolkata. They say they have never seen anything like this ever. Pray to god this passes thru quickly without much damage. pic.twitter.com/88LTdD08ww

— Pawan K Goenka (@GoenkaPk) May 20, 2020