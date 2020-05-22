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Факты / Происшествия

Буллинг в Черноморске: 14-летнюю девочку избила ровесница на глазах у подруг

Полиция Черноморска Одесской области отреагировала на видео в сети, на котором девушка-подросток повалила на землю и бьет другую.

Правоохранители установили всех участников инцидента — 14-летней потерпевшей, ее обидчицы и еще трех девушек, которые за этим наблюдали.

Их родителей пригласили в отделение полиции для дачи объяснений и принятия решения.

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После проверки фактов полиция открыла производство по статье Хулиганство (ч.1 ст. 296 Уголовного кодекса Украины). Следственные действия продолжаются.

Местные СМИ пишут, что мать девочки до последнего пыталась игнорировать инцидент, мотивируя это тем, что, мол, ее ребенок цел.

Недавно украинская певица Настя Каменских и актриса Анна Тринчер снялись в образовательном сериале о кибербуллинге подростков.

Источник: Нацполиция

Фото: Dreamstime

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