Булінг у Чорноморську: 14-річну дівчинку побила ровесниця на очах у подруг

Поліція Чорноморська Одеської області відреагувала на відео в мережі, на якому дівчина-підліток повалила на землю та б’є іншу.

Правоохоронці встановили усіх учасників інциденту – 14-річної потерпілої, її кривдниці та ще трьох дівчат, які за цим спостерігали.

Їхніх батьків запросили у відділок поліції для надання пояснень та ухвалення рішення.

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Після перевірки фактів поліція відкрила провадження за статтею Хуліганство (ч.1 ст.296 Кримінального кодексу України). Слідчі дії тривають.

Місцеві ЗМІ пишуть, що мати дівчинки до останнього намагалася ігнорувати інцидент, мотивуючи це тим, що, мовляв, її дитина ціла.

Нещодавно українська співачка Настя Каменських та актриса Анна Трінчер знялись у освітньому серіалі про кібербулінг підлітків.