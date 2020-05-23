Фаєри та димові шашки під офісом Медведчука: поліція відкрила справу

У Києві затримали 17 активістів, які влаштували акцію протесту біля офісу глави ОПЗЖ Віктора Медведчука на Великій Васильківській.

Вони палили фаєри, димові шашки, кинули петарду та кілька банок із фарбою на фасад будівлі.

Дії учасників акції поліція кваліфікувала як хуліганство – це ч. 2 ст. 296 Кримінального кодексу України.

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Підозрюваним загрожує обмеження волі на строк до п’яти років або позбавлення волі на строк до чотирьох років.

Нагадаємо, раніше про вибух біля офісу Віктора Медведчука в Києві повідомили очевидці, проте пізніше поліція спростувала цю інформацію.

Фото: Нацкорпус