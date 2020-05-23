Никаких взрывов возле офиса Медведчука не было — полиция

Полиция задержали около 20 активистов, проводивших акцию под офисом главы политсовета партии Оппозиционная платформа — За жизнь Виктора Медведчука.
Все они доставлены в отделение за то, что жгли файеры и бросали дымовые шашки.
— Около 20 активистов доставлены в райуправления милиции за совершенные правонарушения — они жгли файеры и бросали дымовые шашки во время акции, — сказали в Печерском райуправлении полиции.
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В настоящее время устанавливаются правовая квалификация инцидента.
— Никаких взрывов под офисом не было, — добавили полицейские.
Напомним, о взрыве возле офиса Виктора Медведчука в Киеве сообщили очевидцы.