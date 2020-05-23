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Факты / Украина / Общество

Никаких взрывов возле офиса Медведчука не было — полиция

Полиция задержали около 20 активистов, проводивших акцию под офисом главы политсовета партии Оппозиционная платформа — За жизнь Виктора Медведчука.

Все они доставлены в отделение за то, что жгли файеры и бросали дымовые шашки.

— Около 20 активистов доставлены в райуправления милиции за совершенные правонарушения — они жгли файеры и бросали дымовые шашки во время акции, — сказали в Печерском райуправлении полиции.

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В настоящее время устанавливаются правовая квалификация инцидента.

— Никаких взрывов под офисом не было, — добавили полицейские.

Напомним, о взрыве возле офиса Виктора Медведчука в Киеве сообщили очевидцы.

Источник: Интерфакс-Украина

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