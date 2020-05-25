Зґвалтування в Кагарлику: поліцейські познущались над жінкою

У місті Кагарлик Київської області розформували відділ поліції через побиття та зґвалтування жінки.

Двоє зі співробітників були затримані і поміщені в ізолятор, інші спрямовані на переатестацію.

Читайте: У Кривому Розі хлопця засудили на 13 років за вбивство дівчинки-підлітка

Потерпіла звернулася у місцеву лікарню, заявивши, то її побили та зґвалтували. Згодом правоохоронці підтвердили причетність поліцейських до злочину.

– Внутрішня безпека затримала двох співробітників Кагарлицького відділу поліції в рамках ст. 208 КК України. Вся інформація передана в ДБР, – повідомляє Нацполіція.

Керівник Національної поліції України Ігор Клименко звільнив поліцейських, підозрюваних у скоєнні злочину, усунув від виконання службових обов’язків керівництво відділу та ухвалив рішення про розформування всього підрозділу і переатестації всього особового складу Кагарлицького відділу поліції.

<span data-mce-type="bookmark" style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" class="mce_SELRES_start">﻿</span>

За даними ДБР, жінку викликали у відділення поліції як свідка. Співробітник правоохоронних органів надягав потерпілій кайданки та протигаз і кілька разів робив постріли з табельної зброї. Після чого кілька разів зґвалтував жінку.

Також повідомляється, що фізичну силу поліцейські застосовували і до чоловіка.

– Правоохоронці застосували фізичну силу щодо чоловіка, який у цей час перебував у приміщенні відділення поліції. Погрожуючи потерпілому зґвалтуванням, правоохоронці ставили його на коліна, били по голові кийками, надягали протигаз і стріляли з пістолета табельної зброї над головою. Потерпілий отримав переломи ребер і носа, – повідомляє ДБР.

Слідчими Державного бюро розслідувань вирішується питання про обрання щодо них запобіжного заходу у вигляді утримання під вартою без можливості внесення застави.

Досудове розслідування здійснюється за ст. 152 (Зґвалтування) КК України, ст. 127 (Катування) і ст. 365 (Перевищення службових повноважень).











Надягали протигаз та знущались: у Кагарлику поліцейські зґвалтували жінку / 3 фотографии

Раніше Факти ICTV писали, що у Вінниці посеред вулиці зарізали військового. Під час надання медичної допомоги у лікарні він помер.

Фото: ДБР