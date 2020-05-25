В Виннице посреди улицы зарезали военного

В Виннице на перекрестке улиц Шмидта — Брацлавская нашли раненого мужчину. Им оказался 28-летний военный 40-го полка Национальной гвардии.

Во время оказания медицинской помощи в больнице военный погиб, сообщили в отделе коммуникации областной полиции.

— Медики диагностировали у него проникающее ножевое ранение брюшной полости. Сейчас полиция устанавливает обстоятельства преступления и лиц, причастных к нему, — сказано в сообщении.

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Полицейские допрашивают лиц, с которыми общался погибший.

Начато уголовное производство. Злоумышленнику грозит до 10 лет тюрьмы.

Напомним, 22 мая в Вышгороде Киевской области убили ветерана АТО Игоря Корниенко из батальона Айдар.

Полицейские задержали 16-летнего парня, который его ранил из охотничьего карабина.