PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Происшествия

В Виннице посреди улицы зарезали военного

В Виннице на перекрестке улиц Шмидта — Брацлавская нашли раненого мужчину. Им оказался 28-летний военный 40-го полка Национальной гвардии.

Во время оказания медицинской помощи в больнице военный погиб, сообщили в отделе коммуникации областной полиции.

— Медики диагностировали у него проникающее ножевое ранение брюшной полости. Сейчас полиция устанавливает обстоятельства преступления и лиц, причастных к нему, — сказано в сообщении.

Читайте: Бойня на Житомирщине: что известно о предполагаемом убийце, погибших и версии трагедии

Полицейские допрашивают лиц, с которыми общался погибший.

Начато уголовное производство. Злоумышленнику грозит до 10 лет тюрьмы.

Напомним, 22 мая в Вышгороде Киевской области убили ветерана АТО Игоря Корниенко из батальона Айдар.

Полицейские задержали 16-летнего парня, который его ранил из охотничьего карабина.

Источник: Нацполиция

Фото: Dreamstime

Теги: , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Загружается…

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка