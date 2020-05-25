У Вінниці посеред вулиці зарізали військового

У Вінниці на перехресті вулиць Шмідта – Брацлавська знайшли пораненого чоловіка. Ним виявився 28-річний військовий 40-го полку Національної гвардії.
Під час надання медичної допомоги у лікарні військовий помер, повідомили у відділі комунікації обласної поліції.
– Медики діагностували у нього проникаюче ножове поранення черевної порожнини. Нині поліція встановлює обставини злочину та осіб, причетних нього, – сказано в повідомленні.
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