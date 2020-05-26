В Индии родители случайно похоронили заживо младенца

В индийском штате Гуджарат супружеская пара по ошибке похоронила заживо новорожденную девочку.
На следующее утро ребенка случайно нашел прохожий. Он позвал соседей, которые помогли ее откопать.
Соседи отвезли девочку в поликлинику, где ее опознали врачи: они принимали роды у матери за день до того.
Читайте: В отеле Киева нашли 46 младенцев для иностранцев, рожденных суррогатными матерями
В связи с отсутствием реанимации для новорожденных горе-родители повезли малыша в частную больницу.
Через 30 часов после реанимации девочка умерла.
Напомним, недавно в Запорожье из морга исчезло тело мертворожденной девочки. Ее мама умерла через полтора месяца после родов.
Источник: The Indian Express