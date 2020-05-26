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Факты / Происшествия

В Индии родители случайно похоронили заживо младенца

В индийском штате Гуджарат супружеская пара по ошибке похоронила заживо новорожденную девочку.

На следующее утро ребенка случайно нашел прохожий. Он позвал соседей, которые помогли ее откопать.

Соседи отвезли девочку в поликлинику, где ее опознали врачи: они принимали роды у матери за день до того.

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В связи с отсутствием реанимации для новорожденных горе-родители повезли малыша в частную больницу.

Через 30 часов после реанимации девочка умерла.

Напомним, недавно в Запорожье из морга исчезло тело мертворожденной девочки. Ее мама умерла через полтора месяца после родов.

Источник: The Indian Express

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