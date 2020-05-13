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Факты / Происшествия

Скандал на Запорожье: из морга исчезло тело мертворожденной девочки

В Энергодаре Запорожской области во время родов умер ребенок, а позже от осложнений и мать.

Женщину перевезли в реанимацию областной больницы, однако через 43 дней она умерла.

Мужчина хотел похоронить жену вместе с ребенком, тело которого должно было быть в морге. Однако труп младенца исчез.

Акушер-гинеколог Энергодарской центральной больницы Николай Маевский предполагает, что тело могли где-то выбросить или имеет место торговля биоматериалами.

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Отец обратился с заявлением в полицию, где дело квалифицируют как надругательство над покойником.

Заместитель главного врача Энергодарской медико-санитарной части Ирина Жиркова, где расположен роддом и морг, считает, что, вероятно, сразу после экспертизы в Запорожье тело забрала специальная фирма, которая занимается утилизацией биоматериалов.

В больнице проводят служебное расследование, чтобы выяснить, кто же дал указание сжечь тело младенца вместе с отходами.

Недавно в  одной из квартир поселка Слобожанское в Днепропетровской области медики обнаружили труп 2-летнего ребенка.

Источник: Надзвичайні новини

Фото: Dreamstime

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