В отеле Киева нашли 46 младенцев для иностранцев, рожденных суррогатными матерями

Из-за закрытия границ иностранные родители не могут забрать из Украины 46 младенцев, рожденных от суррогатных мам.

Сейчас дети находятся в киевском отеле Венеция, говорится в видео клиники репродуктивной медицины BioTex, которое снято для родителей из США, Италии, Испании, Великобритании, Китая, Франции, Германии и других стран.

На кадрах видно, что все 46 младенцев находятся в одной комнате, некоторые из них плачут. При этом работники уверяют, что за детьми хорошо следят педиатры.

Уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова заявила, что системные услуги суррогатного материнства для иностранцев являются проблемой.

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Омбудсман предостерегает, что в таких ситуациях Украина не сможет защитить от нарушений прав детей.

Напомним, руководители одной из медицинских клиник в Киеве учавствовали в преступной схеме, целью которой была продажа новорожденных детей за границу.