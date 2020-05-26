В Індії батьки випадково поховали живцем немовля

В індійському штаті Гуджарат подружжя помилково поховало живцем новонароджену дівчинку.

Наступного ранку дитину випадково знайшов перехожий. Він покликав сусідів, які допомогли її відкопати.

Сусіди відвезли дівчинку до поліклініки, де її впізнали лікарі: вони приймали пологи в матері за день до того.

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У зв’язку з відсутністю реанімації для новонароджених, горе-батьки повезли малюка до приватної лікарні.

За 30 годин після реанімації дівчинка померла.

Нагадаємо, нещодавно в Запоріжжі з моргу зникло тіло мертвонародженої дівчинки. Її мама померла через півтора місяця після пологів.

Джерело: The Indian Express