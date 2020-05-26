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Изнасилование в Кагарлыке: суд избрал меру пресечения подозреваемому Сулиме

Полицейского Сергея Сулима, которого подозревают в изнасиловании женщины в отделении Киевской области, взяли под стражу на два месяца без права внесения залога.

Он на заседании в Голосеевском районном суде Киева 26 мая заявил, что не признает свою вину.

Заседание проходило в закрытом режиме.

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На суде стало известно, что подозреваемый в изнасиловании имеет 7-месячного ребенка на иждивении.

Сулима запретил давать комментарии своему адвокату.


Напомним, что 25 мая женщина обратилась в местную больницу, заявив об изнасиловании в Кагарлыкском отделении полиции. Впоследствии правоохранители подтвердили причастность полицейских к преступлению.

Источник: Громадське

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