Изнасилование в Кагарлыке: суд избрал меру пресечения подозреваемому Сулиме

Полицейского Сергея Сулима, которого подозревают в изнасиловании женщины в отделении Киевской области, взяли под стражу на два месяца без права внесения залога.

Он на заседании в Голосеевском районном суде Киева 26 мая заявил, что не признает свою вину.

Заседание проходило в закрытом режиме.

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На суде стало известно, что подозреваемый в изнасиловании имеет 7-месячного ребенка на иждивении.

Сулима запретил давать комментарии своему адвокату.

Підозрюваний у зґвалтуванні колишній поліцейський Сергій Сулима має 7-місячну дитину на утриманні. Адвокат вніс клопотання про закрите засідання, на якому підозрюваному обиратимуть запобіжний захід. Прокурор підтримав pic.twitter.com/tAm2RWLbNL — hromadske (@HromadskeUA) May 26, 2020



Напомним, что 25 мая женщина обратилась в местную больницу, заявив об изнасиловании в Кагарлыкском отделении полиции. Впоследствии правоохранители подтвердили причастность полицейских к преступлению.