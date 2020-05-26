Зґвалтування у Кагарлику: суд обрав запобіжний захід підозрюваному Сулимі

Поліцейського Сергія Сулиму, якого підозрюють у зґвалтуванні жінки у відділку на Київщині, взяли під варту на два місяці без права внесення застави.

Він на засіданні у Голосіївському районному суді Києва 26 травня заявив, що не визнає свою провину.

Засідання відбувалося у закритому режимі.

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На суді стало відомо, що підозрюваний у зґвалтуванні має 7-місячну дитину на утриманні.

Сулима заборонив давати коментарі своєму адвокату.

Підозрюваний у зґвалтуванні колишній поліцейський Сергій Сулима має 7-місячну дитину на утриманні. Адвокат вніс клопотання про закрите засідання, на якому підозрюваному обиратимуть запобіжний захід. Прокурор підтримав pic.twitter.com/tAm2RWLbNL — hromadske (@HromadskeUA) May 26, 2020

Нагадаємо, що 25 травня жінка звернулася у місцеву лікарню, заявивши про зґвалтування у Кагарлицькому відділені поліції. Згодом правоохоронці підтвердили причетність поліцейських до злочину.