Выстрелил в пах и оставил умирать: детали убийства экс-АТОшника в Вышгороде

На 16-летнего подозреваемого в убийстве бывшего АТОшника в центре Вышгорода одели в суде бронежилет, чтобы в зале заседаний не произошло самосуда.

22 мая 45-летний Игорь Корниенко решил отпугнуть хулиганов, которые встретили его с другом на улице, охотничьей винтовкой, но от нее погиб.

По версии следствия, несовершеннолетние первыми напали на старших мужчин.

— Во время драки пострадавший достал из чехла карабин. Он сделал предупредительный выстрел вверх холостым патроном. После чего карабин был выбит из рук, и 16-летний парень выстрелил во внутреннюю часть бедра, — рассказал и.о. руководителя следствия Вышгородского отдела полиции Богдан Корольчук.

Погибший — бывший боец ​​добровольческого батальона с позывным Корней. Пуля не задела жизненно важных органов, и если бы подростки вызвали помощь — возможно, мужчина бы выжил.

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— У него был выстрел в пах. И кровотечение, и наверное, он пытался чем-то там, но не успел. Это же быстро очень. И умер, — рассказала Людмила, которая знала погибшего.

Почему мужчина ходил по городу с оружием и, что известно об убийце — смотрите в сюжете Чрезвычайных новостей.

Как сообщалось, из-за убийства бывшего АТОшника в Вышгороде судят троих несовершеннолетних.