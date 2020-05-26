Вистрілив у пах і залишив помирати: деталі убивства екс-АТОвця у Вишгороді

На 16-річного підозрюваного у вбивстві колишнього АТОвця у центрі Вишгорода одягнули в суді бронежилет, щоб у залі засідань не сталося самосуду.

22 травня 45-річний Ігор Корнієнко вирішив відлякати хуліганів, які перестріли його з другом на вулиці, мисливською гвинтівкою, але від неї загинув.

За версією слідства, неповнолітні першими напали на старших чоловіків.

– Під час бійки потерпілий дістав із чохла карабін. Він зробив попереджувальний постріл вгору холостим патроном. Після чого карабін було вибито з рук, і 16-річний хлопець здійснив постріл у внутрішню частину стегна, – розповів в.о. керівника слідства Вишгородського відділу поліції Богдан Корольчук.

Загиблий – колишній боєць добровольчого батальйону із позивним Корній. Куля не зачепила життєво-важливих органів, і якби підлітки викликали допомогу – можливо, чоловік би вижив.

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– У нього був постріл в пах. І кровотеча, і напевно, він намагався чимось там, але не встиг. Це ж швидко дуже. І помер, – розповіла Людмила, яка знала загиблого.

Чому чоловік ходив містом зі зброєю та, що відомо про убивцю – дивіться у сюжеті Надзвичайних новин.

Як повідомлялося, через убивство колишнього АТОшника у Вишгороді судять трьох неповнолітніх.