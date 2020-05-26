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Факты / Происшествия

В Киеве расстреляли туриста из Черногории, объявлен план Перехват — СМИ

В Киеве неизвестные выстрелили в живот туристу из Черногории. Иностранец выжил, его госпитализировали.

Нападение произошло на улице Драгомирова в Печерском районе столицы. В преступлении участвовали двое мужчин, которые скрылись с места происшествия на автомобиле Smart.

Возле 5-го дома на Драгомирова злоумышленники подожгли свое авто и скрылись в неизвестном направлении. Машину потушили правоохранители, прибывшие на вызов.

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Полиция объявила план Перехват.

Напомним, 22 мая в Вышгороде в Киевской области убили ветерана АТО из батальона Айдар.

Источник: Громадське

Фото: Dreamstime

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