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Факты / Происшествия

Пожар на шахте в Днепропетровской области – пострадали шестеро горняков

В Днепропетровской области уже сутки горит шахта имени Сташкова ЧАО ДТЭК Павлоградуголь.

Шахта

Пожар на шахте в селе Марьина Роща Петропавловского района начался еще утром 10 июля, его тушение продолжается.

По данным спасателей, в результате короткого замыкания силового кабеля произошло возгорание деревянных элементов крепления 536-го северного бортового штрека на горизонте 350 м.

На тот момент в шахте находилось 329 горняков, 28 из них – на аварийном участке.

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Всех подняли на поверхность. Пострадали шесть шахтеров – их госпитализировали с легкими травмами.

– По состоянию на 7.00 11 июля силами военизированных горноспасательных отрядов Минэнергоугля осуществляется тушение пожара, контроль рудничной атмосферы и работы по возведению взрывостойких перемычек с целью изоляции аварийного участка, – сообщает ГСЧС.

Напомним, в конце мая в результате обвала на шахте во Львовской области погибли двое горняков.

Источник: ГСЧС

Фото: Dreamstime

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