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Факты / Видео / Украина

Устаревшее оборудование и задержки зарплаты: в каких условиях работают шахтеры на Львовщине

В Украине тысячи шахтеров, которые рискуя жизнью, пять дней в неделю проводят под землей. На глубине 550 метров каждая секунда может стать для них последней. Главное в такой работе — это безопасность. На Львовщине действуют шесть шахт, хотя когда-то их было десять.

К примеру, на шахте Степная работает более 1,2 тыс. человек. Каждый ценит труд, потому что в Червоноградском регионе это лучшая работа. Но несмотря на сложную и опасную работу, горнякам постоянно приходится выбивать честно заработанные зарплаты. От них и их проблем просто отмахиваются рукой. Детали в сюжете Мирославы Прокопюк.

Напомним, ранее Факты ICTV писали о том, почему на Волыни из 9 шахт работают только две.

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