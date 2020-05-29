НП на шахті у Кіровоградській області – постраждали шість гірників

На шахті в Кіровоградській області близько 7.30 стався збій у системі підйомного механізму ліфтового обладнання.

У цей час зміна гірників, яка піднімался на поверхню, перебувала всередині кабіни підйомника.

Люди не могли вибратися самостійно, довелося викликати рятувальників.

На жаль, постраждали шість шахтарів, їх госпіталізували.

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Двоє постраждалих перебувають у важкому стані.

Місцева поліція порушила справу за ч. 2 ст. 272 ККУ – Порушення правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою.

Близько року тому внаслідок пожежі на шахті в Дніпропетровській області постраждали шестеро гірників. Причина – коротке замикання силового кабелю призвело до загоряння дерев’яних елементів кріплення 536-го північного бортового штреку на горизонті 350 м. На той момент в шахті знаходилося 329 гірників.