Россия использовала в пропаганде похищенного украинского десантника — ДШВ

Россия использовала в своей пропаганде похищеного на административной границе с Крымом десантника 95-й бригады Евгения Добринского.

Об этом заявили в Командовании Десантно-штурмовых войск ВСУ.

— Cообщение, которое накануне распространила Федеральная служба безопасности РФ, носит информационно-психологический характер и направлено на дискредитацию Вооруженных сил Украины, — объяснили в Командовании Десантно-штурмовой войск..

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Фейковой есть информация о том, что, якобы военнослужащий был в состоянии алкогольного опьянения и под действием наркотических веществ сам оказался на территории аннексированного Крыма.

— Если бы эта информация соответствовала действительности, видеообращение с соответствующей экспертизой были бы опубликованы первого же дня, а не через трое суток. Именно такой минимальный срок нужен спецслужбам РФ, чтобы психологически обработать задержанного, угрожая расправой и другими действиями, — отмечают в командовании ДШВ.

На видео, которое есть в ДШВ, военный выглядит подавленным и говорит заранее подготовленный текст.

— Не исключено, что находится под действием спецпрепаратов, — добавили в Командовании.

Детали и обстоятельства исчезновения военнослужащего выясняют правоохранительные органы.

Похищение бойца

Солдат Евгений Добринский пропал 30 мая около 5.00 в районе полуострова Чонгар на админкордоне с временно оккупированным Крымом.

Он находился на наблюдательном пункте с кодовым названием Берлога. Имел с собой штатное оружие.

Неподалеку от наблюдательного поста следователи обнаружили следы борьбы с неизвестными лицами.

Источник: Командование ДШВ ВСУ