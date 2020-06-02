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Факти / Надзвичайні події

Росія використала у пропаганді викраденого українського десантника – ДШВ

Росія використала в своїй пропаганді викрадення на адміністративній межі з Кримом десантника 95-ї бригади Євгена Добринського.

Про це заявили у Командуванні Десантно-штурмових військ ЗСУ.

– Повідомлення, яке напередодні поширила Федеральна служба безпеки РФ, носить інформаційно-психологічний характер та спрямоване на дискредитацію Збройних сил України, – пояснили у Командуванні Десантно-штурмових військ.

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Фейковою є інформація про те, що, нібито військовослужбовець був у стані алкогольного сп’яніння та під дією наркотичних речовин сам опинився на території анексованого Криму.

– Якби ця інформація відповідала дійсності, відеозвернення з відповідною експертизою були б опубліковані першого ж дня, а не через три доби.

Саме такий мінімальний термін потрібен спецслужбам РФ, щоб психологічно обробити затриманого, погрожуючи розправою та іншими діями, – наголошують у Командуванні ДШВ.

На відео, яке є у ДШВ, військовий виглядає пригніченим та промовляє заздалегідь підготовлений текст.

– Не виключено, що знаходиться під дією спецпрепаратів, – додали у Командуванні.

Викрадення бійця

Солдат Євген Добринський зник 30 травня близько 5.00 в районі півострова Чонгар на адмінкордоні з тимчасово окупованим Кримом.

Він перебував на спостережному пункті з кодовою назвою Берлога. Мав зі собою штатну зброю.

Неподалік від наглядового поста слідчі виявили сліди боротьби з невідомими особами.

Джерело: Командування ДШВ ЗСУ

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