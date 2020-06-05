PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Происшествия

В Киеве пассажиры избили водителя трамвая после просьбы надеть маски

На остановке Петра Запорожца в Киеве пассажиры избили водителя трамвая из-за просьбы надеть маски.

Водитель маршрута №33К сделал замечание группе неизвестных за то, что они хотели зайти в общественный транспорт без средств индивидуальной защиты. Он попросил их надеть маски, как этого требуют правила, введенные в связи с распространением коронавируса.

В ответ они напали на водителя и избили. После этого злоумышленники скрылись.

Читайте: Коронавирус в транспорте разносится на 7 метров — ученые

На место приехали скорая и полиция.

Водитель трамвая был госпитализирован с закрытой черепно-мозговой травмой и сотрясением мозга. Сейчас он находится в стабильном состоянии.

Полиция продолжает следственные действия, открыто уголовное производство.

С 23 мая в Киеве возобновил работу наземный общественный транспорт. Для поездок в нем необходимо соблюдать определенные противоэпидемические правила. В транспорте действует ограничение по количеству пассажиров — их должно быть столько, сколько салоне есть мест для сидения.

Также водитель, кондукторы и пассажиры во время пребывания в транспорте должны быть в масках.

Остальные рекомендации касаются дезинфекции салона и проверки температуры у работников.

Источник: КГГА

Фото: Dreamstime

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Загружается…

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка