На остановке Петра Запорожца в Киеве пассажиры избили водителя трамвая из-за просьбы надеть маски.
Водитель маршрута №33К сделал замечание группе неизвестных за то, что они хотели зайти в общественный транспорт без средств индивидуальной защиты. Он попросил их надеть маски, как этого требуют правила, введенные в связи с распространением коронавируса.
В ответ они напали на водителя и избили. После этого злоумышленники скрылись.
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На место приехали скорая и полиция.
Водитель трамвая был госпитализирован с закрытой черепно-мозговой травмой и сотрясением мозга. Сейчас он находится в стабильном состоянии.
Полиция продолжает следственные действия, открыто уголовное производство.
С 23 мая в Киеве возобновил работу наземный общественный транспорт. Для поездок в нем необходимо соблюдать определенные противоэпидемические правила. В транспорте действует ограничение по количеству пассажиров — их должно быть столько, сколько салоне есть мест для сидения.
Также водитель, кондукторы и пассажиры во время пребывания в транспорте должны быть в масках.
Остальные рекомендации касаются дезинфекции салона и проверки температуры у работников.