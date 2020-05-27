Коронавирус в транспорте разносится на 7 метров — ученые

Американские ученые из Орегонского университета продемонстрировали, как легко коронавирус распространяется в метро.

Видео, смоделированное с помощью программы MSC Software, показывает как инфицированный человек в общественном транспорте разносит вирус.

Читайте: Коронавирус в мире: количество больных на 27 мая

Ученые отметили, что инфицирование происходит при обычной беседе с соседом, который заражен Covid-19.

Во время обычного чихания облако инфицированных капель распространяется до 7 метров. Но во время разговора или дыхания капли разлетаются на больший радиус. Далее вирус разносится еще быстрее, ведь оседает на поверхностях, к которым прикасаются пассажиры.

Ученые отмечают,что всегда нужно держать дистанцию ​​в общественном транспорте, носить защитную маску и пользоваться антисептиком или мыть руки после поездок.

Ранее Факты ICTV писали, что на 27 мая 2020 в Украине 21 905 человек болеют Covid-19, за сутки — 321 новый случай. После резкого роста количества новых больных коронавирус, в Украине снова зафиксировали уменьшение показателя.

Источник: Metro