На зупинці Петра Запорожця в Києві пасажири побили водія трамвая через прохання надіти маски.

Водій маршруту №33К зробив зауваження групі невідомих за те, що вони хотіли зайти в громадський транспорт без засобів індивідуального захисту. Він попросив їх надіти маски, як цього вимагають правила, які запровадили у зв’язку з поширенням коронавірусу.

У відповідь вони напали на водія і побили. Після цього зловмисники втекли.

На місце приїхали швидка і поліція.

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Водій трамвая був госпіталізований із закритою черепно-мозковою травмою і струсом мозку. Зараз він знаходиться в стабільному стані.

Поліція проводить слідчі дії, відкрито кримінальне провадження.

З 23 травня в Києві відновив роботу наземний громадський транспорт. Для поїздок в ньому необхідно дотримуватися певних протиепідемічних правил. У транспорті діє обмеження за кількістю пасажирів – їх повинно бути стільки, скільки є місць для сидіння.

Також водій, кондуктори і пасажири під час перебування в транспорті повинні бути в масках.

Решта рекомендацій стосуються дезінфекції салону і перевірки температури у працівників.