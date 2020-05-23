Наземный общественный транспорт в Киеве возобновит свою работу в обычном режиме в 12.00 23 мая.

Об этом заявил и.о. первого зампредседателя КГГА Валентин Мондриевский на брифинге в субботу.

В столице, как и в других регионах Украины, действует ограничение по количеству посадочных мест — в транспорте должно быть столько пассажиров, сколько в нем мест для сидения.

В то же время при перевозке пассажиров на время карантина должны выполняться рекомендации, которые закреплены в постановлении Министерства здравоохранения.

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Правила работы общественного транспорта в Киеве на карантине:

Ежедневно все работники должны мерить температуру;

Водитель, кондукторы и другие члены экипажа во время пребывания в транспорте должны не снимать маски;

Превозка пассажиров осуществляется в пределах количества мест для сидения. В случае межобластной перевозки в регион, в котором не ослабляли карантин, такая перевозка разрешается в пределах 50% от количества мест для сидения;

По возможности, у дверей транспорта должны быть размещены антисептики;

Должно быть обеспечено наличие у работников средств защиты, влажная уборка помещений автостанции с использованием моющих и дезинфицирующих средств не реже чем каждые 5 часов до открытия и после окончания рабочего дня автостанции.

До этого транспорт в Киеве работал только на 30% и в нем можно было ездить только по спецпропускам.

К слову, мэр Киева Виталий Кличко прогнозирует, что 23 мая комиссия разрешит запуск подземки, а 25 мая работу метро восстановят.