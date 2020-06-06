Пограничники спасли украинца, которого несло течением реки в Венгрию

На Закарпатье пограничники совместно с венгерскими коллегами спасли украинца, который спрыгнул с моста в реку Тиса.
Бойцы Мукачевского отряда заметили в реке неизвестного без признаков жизни, которого несло течением.
Они сразу сообщили об этом своим венгерским коллегам.
Венгры выловили пострадавшего в бессознательном состоянии и оказали ему первую помощь.
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28-летний украинец прыгнув с моста на территории Закарпатской области. Получил травму и не смог справиться с течением Тисы. Его начало сносить на территорию соседнего государства.
Почему он решил прыгнуть в реку — мужчина не признался.
Открыли границу с Венгрией
Венгрия возобновила работу пунктов пропуска Лужники — Берегшурань и Вилок-Тисабеч на границе с Украиной.
Осуществляют пропуск транспортных средств и граждан в пешем порядке. С 1 июня открыла свою границу с Украиной Словакия.
Границы были закрыты после вспышки коронавируса.
Фото: Госпогранслужба