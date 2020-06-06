PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Надзвичайні події

Прикордонники врятували українця, якого несло течією річки в Угорщину

На Закарпатті прикордонники спільно з угорськими колегами врятували українця, який стрибнув з моста в річку Тиса.

Бійці Мукачівського загону помітили в річці невідомого без ознак життя, якого несло течією.

Вони відразу повідомили про це своїм угорським колегам.

Прикордонники врятували українця, якого несло течією річки в Угорщину

Угорці виловили постраждалого у несвідомому стані і надали йому першу допомогу.

Читайте: Паспорти в додатку Дія при перетині кордону не діють – ДПСУ

Прикордонники врятували українця, якого несло течією річки в Угорщину

28-річний українець стрибнув з мосту на території Закарпатської області. Отримав травму і не зміг впоратися зі течією Тиси. Його почало зносити на територію сусідньої держави.

Чому він вирішив стрибнути в річку – чоловік не зізнався.

Відкрили кордон з Угорщиною

29 травня Угорщина відновила роботу пунктів пропуску Лужанка – Берегшурань і Вилок-Тісабеч на кордоні з Україною.

Здійснюють пропуск транспортних засобів і громадян в пішому порядку. З 1 червня відкрила свій кордон з Україною Словаччина.

Кордони були зачинені після спалаху коронавірусу.

Фото: Держприкордонслужба

Теги: , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Завантаження...

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка