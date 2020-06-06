Прикордонники врятували українця, якого несло течією річки в Угорщину

На Закарпатті прикордонники спільно з угорськими колегами врятували українця, який стрибнув з моста в річку Тиса.

Бійці Мукачівського загону помітили в річці невідомого без ознак життя, якого несло течією.

Вони відразу повідомили про це своїм угорським колегам.

Угорці виловили постраждалого у несвідомому стані і надали йому першу допомогу.

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28-річний українець стрибнув з мосту на території Закарпатської області. Отримав травму і не зміг впоратися зі течією Тиси. Його почало зносити на територію сусідньої держави.

Чому він вирішив стрибнути в річку – чоловік не зізнався.

Відкрили кордон з Угорщиною

29 травня Угорщина відновила роботу пунктів пропуску Лужанка – Берегшурань і Вилок-Тісабеч на кордоні з Україною.

Здійснюють пропуск транспортних засобів і громадян в пішому порядку. З 1 червня відкрила свій кордон з Україною Словаччина.

Кордони були зачинені після спалаху коронавірусу.

Фото: Держприкордонслужба