Паспорти в додатку Дія при перетині кордону не діють – ДПСУ

Прикордонники спростували фейк про те, що з 1 червня при поїздках за кордон можна користуватись електронними паспорти із додатку Дія для перетину кордону.

Про це йдеться у заяві Державної прикордонної служби.

– Дана інформація є недостовірною і не може використовуватися громадянами України як одне із правил перетинання державного кордону України, – заявили у Держприкордонслужбі.

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Е-паспорти з Дії є цифровими аналогами паперових документів, але діють вони тільки на території України.

Що таке додаток Дія

15 квітня Кабінет міністрів України схвалив постанову про електронні паспорти в додатку Дія.

Електронні паспорти влада пропонувала українцям використовувати як посвідчення особи у державних органах чи на пошті під час отримання посилок. Також паспорт може підтвердити вік під час покупки алкоголю або тютюну.

Також їх можна використовувати під час поїздок залізничним або повітряним транспортом, для медичного обслуговування та банківських операцій, отримання адміністративних послуг.

Також у додатку Дія є доступ до водійських прав, техпаспорту і страхування авто.