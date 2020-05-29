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Факти / Україна / Суспільство

Угорщина відкриває кордон з Україною – які пункти пропуску запрацюють

Угорщина ввечері 29 травня відновить роботу пунктів пропуску Лужанка – Берегшурань і Вилок-Тісабеч на кордоні з Україною.

Ще два пункти пропуску Косино-Барабаш і Дзвінкове-Лонья відкриють свої переходи в суботу 30 травня о 8.00.

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Пропуск здійснюватимуть пропуск транспортних засобів і громадян в пішому порядку.

З 1 червня також відкрити вій кордон з Україною хоче Словаччина.

Нагадаємо, Україна відкрила 29 травня 66 пунктів пропуску на кордоні з країнами ЄС і Молдовою. Їх попередили про відкриття, але повноцінне функціонування можливе лише, коли пункти пропуску будуть відкриті з обох сторін.

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