В Днепре на перекрестке Запорожского шоссе и ул. Паникахи столкнулись две легковушки Daewoo Lanos.
В результате аварии пострадали четыре человека.
Пострадавших в состоянии средней тяжести госпитализировали.
— В результате происшествия травмированы четыре человека. До прибытия спасательного подразделения сотрудниками скорой медицинской помощи пострадавших в состоянии средней тяжести госпитализировали в Днепровскую городскую клиническую больницу №16, — рассказали в пресс-службе ГСЧС в Днепропетровской области.
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Сотрудниками полиции проводятся следственные действия по установлению обстоятельств ДТП.
ДТП в Одессе
Накануне в Одессе 12-летний парень устроил три ДТП. Он катался по городу на авто, которое дала ему мать. Подросток поехал и сбил ее.
Его перехватили полицейские и вернули матери. Однако он сел за руль второй и врезался в столб. В третий раз он протаранил дерево, когда пытался скрыться от правоохранителей.