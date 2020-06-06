В Днепре на перекрестке Запорожского шоссе и ул. Паникахи столкнулись две легковушки Daewoo Lanos.

В результате аварии пострадали четыре человека.

Пострадавших в состоянии средней тяжести госпитализировали.

— В результате происшествия травмированы четыре человека. До прибытия спасательного подразделения сотрудниками скорой медицинской помощи пострадавших в состоянии средней тяжести госпитализировали в Днепровскую городскую клиническую больницу №16, — рассказали в пресс-службе ГСЧС в Днепропетровской области.

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Сотрудниками полиции проводятся следственные действия по установлению обстоятельств ДТП.







В Днепре столкнулись два Lanos – пострадали четыре человека / 2 фотографии

ДТП в Одессе

Накануне в Одессе 12-летний парень устроил три ДТП. Он катался по городу на авто, которое дала ему мать. Подросток поехал и сбил ее.

Его перехватили полицейские и вернули матери. Однако он сел за руль второй и врезался в столб. В третий раз он протаранил дерево, когда пытался скрыться от правоохранителей.