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Факти / Надзвичайні події

У Дніпрі зіткнулися два Lanos – постраждали чотири людини

У Дніпрі на перехресті Запорізького шосе та вул. Панікахи зіткнулися два легковики Daewoo Lanos.

В результаті аварії постраждали чотири людини. Постраждалих у стані середньої тяжкості госпіталізували.

– Внаслідок події травмовано 4 особи. До прибуття пожежно-рятувального підрозділу співробітниками швидкої медичної допомоги постраждалих у стані середньої тяжкості було госпіталізовано до Дніпровської міської клінічної лікарні №16, – розповіли у прес-службі ДСНС у Дніпропетровській області.

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Співробітниками поліції проводяться слідчі дії щодо встановлення обставин ДТП.

  • ДТП в Днепре
  • ДТП в Днепре
  • ДТП в Днепре
  • ДТП в Днепре
У Дніпрі зіткнулися два Lanos – постраждали чотири людини / 2 фотографии

ДТП в Одесі

Напередодні в Одесі 12-річний хлопець влаштував три ДТП. Хлопець катався містом  на авто, яке дала йому мати. Підліток поїхав та збив її.

Його перехопили поліцейські та повернули матері. Однак він сів за кермо вдруге і врізався у стовп. Втретє він протаранив дерево, коли намагався втекти від правоохоронців.

Джерело: ДСНС

Фото: ДСНС

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