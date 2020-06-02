В Одессе на парковке возле торгового центра Панорама иномарка сбила трех человек.

ДТП произошло вчера около 22.30 на площади Независимости, 1.

— Возле торгового центра на территории парковки водитель авто Subaru Legacy совершил наезд на трех пешеходов, — сообщили в полиции.

В результате аварии в больницу доставлены двое мужчин — 29-ти и 28-ми лет, а также 28-летняя женщина.

На месте происшествия работал следователь. На данный момент все обстоятельства еще устанавливаются.

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По словам очевидцев, водитель иномарки въехал на парковку на большой скорости.

Из-за превышения скорости и несоблюдения правил дорожного движения в Мелитополе авто протаранило маршрутку, и она перевернулась. Водитель легковушки ехал на запрещающий сигнал светофора.

Источник: Патрульная полиция Одесской области